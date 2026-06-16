Технологии с ИИ начали помогать людям с деменцией в быту

Умные гаджеты все чаще помогают людям с деменцией. Голосовые помощники напоминают о приеме лекарств и поддерживают живое общение.

Например, блогер Юлия Гринь настроила "Яндекс Станцию" с ИИ-ассистентом. Устройство напоминает ей о приеме лекарств, сообщает прогноз погоды и новости, а также поддерживает простые диалоги.

Позитивный эффект от взаимодействия с умными устройствами подтверждают и врачи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.