Старт общегородской акции "Ночь в музее" прошел в галерее Василия Нестеренко

Искусство не спит: 16 мая в Москве состоялась юбилейная, 20-я акция "Ночь в музее". Горожане и туристы могли бесплатно посетить выставки, лекции, концерты, спектакли и творческие встречи. В этом году масштабное событие объединило более 600 мероприятий на 170 столичных площадках.

Официальный старт культурному марафону дали в новом здании Московской государственной картинной галереи народного художника России Василия Нестеренко. Оно построено по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле с элементами модерна и ампира. Площадь арт-пространства составляет 5,4 тысячи квадратных метров, что в 20 раз больше прежних выставочных помещений художника.

Как город подготовился к главной музейной ночи года? Чем культурные площадки столицы планируют удивить публику? Ответы на эти вопросы, а также экскурсия по галерее Василия Нестеренко – в трансляции Москвы онлайн. Ее провела Полина Ермолаева.