21 мая, 07:45Культура
Фильм "Богатыри" покажут в московских кинотеатрах
В московских кинотеатрах покажут художественный фильм "Богатыри", где школьник Ваня через портал перемещается в Древнюю Русь и встречает двух богатырей. Театр Сатиры приглашает на спектакль "Пигмалион" по пьесе Бернарда Шоу о профессоре фонетики и простой цветочнице.
В Выставочном зале "Варги" открыта экспозиция "Космос многоликий" с графикой, живописью, фотографиями и арт-объектами. Среди экспонатов – снимки космонавта Олега Артемьева, работы Константина Батынкова и металлические скульптуры Сергея Чернова.
