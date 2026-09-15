Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 сентября

У креативного хаба в "Сколкове" стало больше возможностей. Во вторник, 15 сентября, при участии Сергея Собянина и зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева открыли его вторую очередь – кластер медиатехнологий. Резидентами нового кластера стали 48 инновационных компаний, которые создают технологии для кино, игр, медицины и других отраслей.

Около 10 тысяч верующих стояли в очереди к храму Христа Спасителя, чтобы приложиться к мощам святителя Спиридона Тримифунтского и Дмитрия Донского, заявили в РПЦ. Некоторые приехали из других городов.

На Болотной набережной открыли новый мост. Теперь у москвичей появился единый пешеходный маршрут по правому берегу Москвы-реки от набережной Тараса Шевченко через Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную до острова Балчуг.

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