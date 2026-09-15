Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 21:00

Мэр Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 сентября

Собянин: новый пешеходный мост связал участки Болотной набережной

Собянин: начался набор на новый сезон проекта "Профессиональное обучение без границ"

Сергей Собянин открыл пешеходный мост в центре Москвы

Собянин: начался набор на новый сезон проекта "Профессиональное обучение без границ"

Собянин: московские медики выполнили более 31 тыс операций в Донбассе

Собянин вручил награды столичным медикам, работавшим в клиниках ЛНР и ДНР

Сергей Собянин наградил московских медиков, работавших в ЛНР и ДНР

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 сентября

Собянин вручил награды столичным медикам, работавшим в клиниках ЛНР и ДНР

У креативного хаба в "Сколкове" стало больше возможностей. Во вторник, 15 сентября, при участии Сергея Собянина и зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева открыли его вторую очередь – кластер медиатехнологий. Резидентами нового кластера стали 48 инновационных компаний, которые создают технологии для кино, игр, медицины и других отраслей.

Около 10 тысяч верующих стояли в очереди к храму Христа Спасителя, чтобы приложиться к мощам святителя Спиридона Тримифунтского и Дмитрия Донского, заявили в РПЦ. Некоторые приехали из других городов.

На Болотной набережной открыли новый мост. Теперь у москвичей появился единый пешеходный маршрут по правому берегу Москвы-реки от набережной Тараса Шевченко через Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную до острова Балчуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквырелигияобществогородвидеоАлексей Лазаренко

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика