Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области до вечера 17 июня. Ожидаются дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть до 50 миллиметров осадков, что составляет больше половины месячной нормы.

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков пояснил, что над Скандинавией образовался циклон, который гонит холодный воздух. Вся неделя будет пасмурной с небольшими прояснениями. В непогоду москвичей призывают быть внимательными и осторожными на улице.

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