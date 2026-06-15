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15 июня, 12:15

Общество

Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за ливней в Москве

Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за ливней в Москве

Цифра дня: 13 литров

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Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за ливней, которые накроют Москву 15 июня. Специалисты чистят водостоки и выводят спецтехнику для откачки воды.

Дождь будет возможен на протяжении всего дня, влажность составит около 70%. Ветер разгонится до 7 метров в секунду, атмосферное давление продолжит оставаться на отметке 739 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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