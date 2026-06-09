Стоимость аренды загородных домов на праздничные выходные выросла в Подмосковье

Стоимость аренды загородных домов в Подмосковье на праздничные длинные выходные выросла. День России выпадает на пятницу, москвичи будут отдыхать три дня. В будни дома сдаются за 5–10 тысяч рублей в сутки, а на праздники цена поднимается до 20–25 тысяч рублей.

Например, в загородном комплексе "Отрада" стандартный номер стоит 9,5 тысячи рублей в сутки, номер около бассейна – 29 тысяч рублей. Урок верховой езды стоит 7–8 тысяч рублей. В глэмпинге "Под небом" домик на человека обойдется в 24 тысячи рублей в сутки с трехразовым питанием и водными активностями.

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