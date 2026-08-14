14 августа, 17:30Общество
Телеканал Москва 24 подвел итоги нового розыгрыша "Районы, кварталы"
Телеканал Москва 24 подвел итоги розыгрыша "Районы, кварталы". Участникам нужно было угадать московский район, который сильно изменился за последние годы. Им оказался Нагатинский Затон.
Правильный ответ прислали 47 человек. С помощью рандомайзера выбрали одного победителя – Олесю, номер телефона которой заканчивается на 67-81.
Следующий шанс выиграть будет у зрителей 17 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.