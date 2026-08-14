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14 августа, 17:30

Общество

Сергей Шойгу вручил награды лучшим географам

Сергей Шойгу вручил награды лучшим географам

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Президент Русского географического общества Сергей Шойгу наградил лучших специалистов на встрече, приуроченной ко Дню географа. Мероприятие прошло в московской штаб-квартире организации.

Ученые, вернувшиеся из экспедиций, рассказали о результатах своих исследований. На встрече также обсудили планы работы на следующий год, который президент предложил объявить Годом географии. Одной из важнейших задач назвали создание нового школьного учебника по географии. На него российские школы перейдут в 2028 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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