Москвичей пригласили на занятия по атлетической гимнастике в "Марьину Рощу"

Москвичей приглашают в спортивные секции. В спорткомплексе "Марьина Роща" 14 августа пройдут занятия по атлетической гимнастике. В спортивной зоне Мосгорспорта "Экран" ждут любителей фитнеса.

В спорткорпусе "Гребной канал Москва" можно покататься на коньках. В клубе "На лодочной" состоятся тренировки по скандинавской ходьбе. На некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.