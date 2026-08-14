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14 августа, 08:00

Спорт

Москвичей пригласили на занятия по атлетической гимнастике в "Марьину Рощу"

Москвичей пригласили на занятия по атлетической гимнастике в "Марьину Рощу"

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Москвичей приглашают в спортивные секции. В спорткомплексе "Марьина Роща" 14 августа пройдут занятия по атлетической гимнастике. В спортивной зоне Мосгорспорта "Экран" ждут любителей фитнеса.

В спорткорпусе "Гребной канал Москва" можно покататься на коньках. В клубе "На лодочной" состоятся тренировки по скандинавской ходьбе. На некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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