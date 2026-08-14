14 августа, 08:00Спорт
Москвичей пригласили на занятия по атлетической гимнастике в "Марьину Рощу"
Москвичей приглашают в спортивные секции. В спорткомплексе "Марьина Роща" 14 августа пройдут занятия по атлетической гимнастике. В спортивной зоне Мосгорспорта "Экран" ждут любителей фитнеса.
В спорткорпусе "Гребной канал Москва" можно покататься на коньках. В клубе "На лодочной" состоятся тренировки по скандинавской ходьбе. На некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.