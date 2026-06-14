Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 июня

"Аэрофлот" скорректирует расписание рейсов. Это связано с введением сегодня временных ограничений на полеты в московском авиаузле. У некоторых рейсов переносится время вылета, а ряд рейсов отменяется.

Пассажиров просят перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте Аэрофлота. В случае отмены рейса – не приезжать в аэропорт.

Кроме того, городские службы продолжают устранять последствия стихии, которая принесла в город сильнейшие осадки. Больше всего воды было на востоке Москвы – там затопило подземный паркинг.

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