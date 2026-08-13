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13 августа, 22:45

Спорт

Российские танцоры и автогонщики снова смогут выступать под флагом страны

Российские танцоры и автогонщики снова смогут выступать под флагом страны

Санкции в танцевальном и автоспорте сняли с российских спортсменов

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Всемирная федерация танцевального спорта и Всемирный совет по автоспорту официально сняли все ранее введенные санкции с российских атлетов. Теперь спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях без ограничений – с флагом и гимном России, а также использовать национальную символику. До этого им разрешалось выступать только в нейтральном статусе.

Ранее Международный олимпийский комитет отменил ограничения в отношении российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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