Российские танцоры и автогонщики снова смогут выступать под флагом страны

Всемирная федерация танцевального спорта и Всемирный совет по автоспорту официально сняли все ранее введенные санкции с российских атлетов. Теперь спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях без ограничений – с флагом и гимном России, а также использовать национальную символику. До этого им разрешалось выступать только в нейтральном статусе.

Ранее Международный олимпийский комитет отменил ограничения в отношении российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

