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13 августа, 23:00

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Обновление двух корпусов началось в Морозовской детской больнице

Обновление двух корпусов началось в Морозовской детской больнице

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В Морозовской детской больнице началось полное обновление корпусов № 11 и 22А. Реставраторы сохраняют исторический облик здания, при этом приспосабливая его для современного использования.

Внутри здания проводятся работы по устройству перегородок, прокладке новых инженерных систем, электрики, кондиционирования и вентиляции. На фасаде восстанавливают утраченные элементы и углубляют швы между кирпичами для нанесения белой затирки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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