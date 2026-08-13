13 августа, 23:00Город
Обновление двух корпусов началось в Морозовской детской больнице
В Морозовской детской больнице началось полное обновление корпусов № 11 и 22А. Реставраторы сохраняют исторический облик здания, при этом приспосабливая его для современного использования.
Внутри здания проводятся работы по устройству перегородок, прокладке новых инженерных систем, электрики, кондиционирования и вентиляции. На фасаде восстанавливают утраченные элементы и углубляют швы между кирпичами для нанесения белой затирки.
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