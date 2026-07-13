Последствия серьезной аварии начали устранять на Калужском шоссе

Последствия серьезной аварии устраняют на Калужском шоссе, где столкнулись несколько машин. По предварительным данным, один человек погиб, еще один пострадал.

На месте сейчас работают оперативные службы. Как сообщили в столичном Дептрансе, движение затруднено на участке примерно в три километра.

Из-за аварии оказались перекрыты две полосы из пяти. Водителям посоветовали выбирать другой маршрут.

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