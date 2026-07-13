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13 июля, 21:45

Происшествия

Последствия серьезной аварии начали устранять на Калужском шоссе

Последствия серьезной аварии начали устранять на Калужском шоссе

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Последствия серьезной аварии устраняют на Калужском шоссе, где столкнулись несколько машин. По предварительным данным, один человек погиб, еще один пострадал.

На месте сейчас работают оперативные службы. Как сообщили в столичном Дептрансе, движение затруднено на участке примерно в три километра.

Из-за аварии оказались перекрыты две полосы из пяти. Водителям посоветовали выбирать другой маршрут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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