13 июля, 21:45Происшествия
Последствия серьезной аварии начали устранять на Калужском шоссе
Последствия серьезной аварии устраняют на Калужском шоссе, где столкнулись несколько машин. По предварительным данным, один человек погиб, еще один пострадал.
На месте сейчас работают оперативные службы. Как сообщили в столичном Дептрансе, движение затруднено на участке примерно в три километра.
Из-за аварии оказались перекрыты две полосы из пяти. Водителям посоветовали выбирать другой маршрут.
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