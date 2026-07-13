Дело о теракте завели после атаки БПЛА на Московский регион

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за атаке БПЛА на Подмосковье. Как сообщили в ведомстве, действиям командиров подразделений украинских вооруженных формирований, причастных к этим террористическим актам, будет дана правовая оценка.

Более 350 беспилотников летело в сторону Московского региона с ночи 13 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

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