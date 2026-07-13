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13 июля, 07:45

Культура

Программа для семейного отдыха подготовлена в Москве 13 июля

Программа для семейного отдыха подготовлена в Москве 13 июля

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В Москве подготовили культурную программу для семейного отдыха 13 июля. Горожане могут сходить в кино на фильм "Летом всякое бывает. Побег из Сколбора" о приключениях девочки-подростка на каникулах.

В мультимедийном пространстве "Большая Страна" посетители могут посетить мастер-класс "Талисман. Руны" и погрузиться в мифы, природу и образы России на выставке. Залы оформлены как живые картины, которые можно прочувствовать и войти внутрь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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