Программа для семейного отдыха подготовлена в Москве 13 июля

В Москве подготовили культурную программу для семейного отдыха 13 июля. Горожане могут сходить в кино на фильм "Летом всякое бывает. Побег из Сколбора" о приключениях девочки-подростка на каникулах.

В мультимедийном пространстве "Большая Страна" посетители могут посетить мастер-класс "Талисман. Руны" и погрузиться в мифы, природу и образы России на выставке. Залы оформлены как живые картины, которые можно прочувствовать и войти внутрь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.