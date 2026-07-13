Новости градостроительного комплекса Москвы

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13 июля, 14:30

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В Москве в стадии проработки и реализации находится больше 470 проектов КРТ, сообщил Сергей Собянин. Программа комплексного развития территорий меняет инфраструктуру столицы уже 6 лет. На заброшенных пространствах и пустырях возводят современные городские районы.

"В Сокольниках возведут современные спортивные объекты площадью более 64 тысяч квадратных метров. Комплекс будет включать в себя 4 ключевых объекта: основное здание базы, закрытый манеж, здание службы эксплуатации и футбольный стадион. Благодаря созданию масштабной спортивной инфраструктуры в районе будут организованы новые рабочие места, появится стимул развития любительского и профессионального спорта", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Продолжается строительство велопешеходного моста через Москву-реку к парку "Фили". В Мнёвниковской пойме уже возведен временный технический мост между двумя берегами.

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