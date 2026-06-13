13 июня, 19:15Происшествия
Число погибших при столкновении грузовика с микроавтобусом в Одинцове выросло до двух
Число погибших в результате столкновения грузовика с рейсовым микроавтобусом в Одинцовском округе увеличилось до двух человек. От удара пассажирский автобус опрокинулся на бок.
Травмы различной степени тяжести получили более 20 пассажиров. По предварительным данным, несовершеннолетних среди пострадавших нет. В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело.
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