Число погибших при столкновении грузовика с микроавтобусом в Одинцове выросло до двух

Число погибших в результате столкновения грузовика с рейсовым микроавтобусом в Одинцовском округе увеличилось до двух человек. От удара пассажирский автобус опрокинулся на бок.

Травмы различной степени тяжести получили более 20 пассажиров. По предварительным данным, несовершеннолетних среди пострадавших нет. В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело.

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