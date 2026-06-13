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13 июня, 18:30

Общество

В сочинском отеле прошел гастро-марафон с блюдами из разных регионов России

В сочинском отеле прошел гастро-марафон с блюдами из разных регионов России

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В Сочи в одном из отелей состоялся уникальный гастро-марафон – с 00:00 до 11:00 меню обновлялось каждый час, позволяя гостям попробовать блюда из разных уголков России. Среди угощений был, например, камчатский краб, кета горячего копчения и барабуля.

В честь Дня России была организована и другая развлекательная программа: танцы под сеты диджея, мастер-классы по рисованию для детей и живая музыка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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