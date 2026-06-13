Россельхознадзор ограничил ввоз подкарантинной продукции из Армении

В России с 12 июня ограничили ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Такое решение принял Россельхознадзор. Также ограничивается транзит продукции через Россию в государства – члены ЕАЭС.

Речь идет не только об овощах и фруктах, но и, например, об орехах, грибах, чае, кофе и пряностях. Запрет будет действовать до выработки конкретного механизма по обеспечению безопасности поставляемых товаров.

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