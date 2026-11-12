Уиткофф и Кушнер отправились в отель перед встречей с Путиным в Москве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель Джаред Кушнер отправились в отель недалеко от Кремля перед встречей с Владимиром Путиным. Американские представители прибыли в Москву, в аэропорту Внуково их встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Кушнер сообщил, что одна из целей поездки заключается в том, чтобы выяснить возможность привлечения европейских стран к переговорному процессу и перехода к многостороннему формату. По словам помощника президента России Владимира Мединского, центральной темой предыдущих переговоров стала необходимость пересмотра всей системы безопасности в Европе.

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