Москвичам рассказали, какие музеи можно посетить на этой неделе

На этой неделе более 30 городских выставочных площадок Москвы можно посетить бесплатно. У каждой площадки будет свой день открытого доступа.

Музей Марины Цветаевой работает по расписанию, бесплатное посещение – в четверг. Там сохранилась мемориальная атмосфера. Обязателен к посещению музей Булгакова. Также стоит пойти в Музей Тропинина и Музей Москвы.

В последнем проходит выставка "Ученые дамы", посвященная истории женщин в искусстве. В ней восемь разделов: математика, химия, биология, космос и другие темы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

