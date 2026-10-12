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12 октября, 23:00

Культура

Москвичам рассказали, какие музеи можно посетить на этой неделе

Москвичам рассказали, какие музеи можно посетить на этой неделе

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На этой неделе более 30 городских выставочных площадок Москвы можно посетить бесплатно. У каждой площадки будет свой день открытого доступа.

Музей Марины Цветаевой работает по расписанию, бесплатное посещение – в четверг. Там сохранилась мемориальная атмосфера. Обязателен к посещению музей Булгакова. Также стоит пойти в Музей Тропинина и Музей Москвы.

В последнем проходит выставка "Ученые дамы", посвященная истории женщин в искусстве. В ней восемь разделов: математика, химия, биология, космос и другие темы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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