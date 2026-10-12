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12 октября, 18:45

Технологии

Основную часть инфраструктуры "Яндекса" могут восстановить к началу 2027 года

Основную часть инфраструктуры "Яндекса" могут восстановить к началу 2027 года

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На восстановление основной части инфраструктуры "Яндекса" может потребоваться время до конца этого года или начала следующего. Такой прогноз озвучил руководитель российской ИТ-компании Алексей Кузьмин.

По его словам, деньги пользователей "Яндекс Пэй" должны остаться в сохранности, а временная недоступность файлов в "Яндекс Диске" может быть связана с повреждением части инфраструктуры. После ее восстановления данные могут вернуть из резервных копий. При этом эксперт отметил, что гарантировать полное восстановление всех файлов пока нельзя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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