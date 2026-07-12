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12 июля, 16:30

Спорт

Сотни участников в нарядных костюмах пришли на фестиваль "Это сап, Москва!"

Сотни участников в нарядных костюмах пришли на фестиваль "Это сап, Москва!"

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Костюмированный сап-фестиваль пройдет в парке "Серебряный бор" 12 июля

Сотни москвичей на сап-досках собрались в Серебряном бору. Там проходит костюмированный фестиваль "Это сап, Москва!".

Участники подготовили образы самостоятельно. Среди них – медуза, шахматные король и королева, персонажи в русских народных костюмах. Один из гостей вышел на воду в образе Деда Мороза.

К заплыву присоединились как опытные сапбордисты, так и новички. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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