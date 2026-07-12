Сотни участников в нарядных костюмах пришли на фестиваль "Это сап, Москва!"

Сотни москвичей на сап-досках собрались в Серебряном бору. Там проходит костюмированный фестиваль "Это сап, Москва!".

Участники подготовили образы самостоятельно. Среди них – медуза, шахматные король и королева, персонажи в русских народных костюмах. Один из гостей вышел на воду в образе Деда Мороза.

К заплыву присоединились как опытные сапбордисты, так и новички. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.