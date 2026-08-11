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Новости

11 августа, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 августа

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 августа

Ливень начался в Москве

Владелец участка предложил жителям СНТ в Подмосковье заключить платный сервитут

Дождь, гроза и сильный ветер накрыли Москву

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Интенсивность осадков в столице превысила норму в 40 раз. Об этом сообщают синоптики. Дожди продлятся как минимум два дня. Также ожидаются грозы и усиление ветра. При этом начало августа в Москве оказалось одним из самых жарких за последние 80 лет. Как рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, первые 10 дней месяца вошли в топ-5 погодного рейтинга. Средняя температура воздуха составила почти 22 градуса, что на 2,5 градуса выше нормы.

Власти Сербии не рассматривают вопрос об отмене безвизового режима с Россией. Ранее в СМИ появилась информация о том, что сербские власти намерены привести визовую политику в полное соответствие с требованиями Евросоюза, что автоматически означало бы введение виз для россиян. Завершить эту работу планировалось к 2027 году. Аналитики отмечают, что возможное ужесточение визовых правил может негативно сказаться на экономике Сербии.

Объем интернет-торговли в России за первое полугодие достиг 7 триллионов 200 миллиардов рублей. Как сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), это почти на 19% больше, чем год назад. Около 97% покупок пришлось на российские интернет-магазины и онлайн-площадки. Чаще всего пользователи заказывали товары для дома, одежду и обувь, продукты, электронику и средства ухода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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