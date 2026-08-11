Выбежавшие на летное поле в Шереметьево девушки должны были лететь в Бодрум на свадьбу. Они опоздали на посадку, выбежали в режимную зону и попытались догнать самолет, но перепутали рейс. В итоге москвички побежали за бортом, который следовал в Уфу.

Представитель девушек рассказала, что они находились в состоянии шока и паники. После выхода на перрон нарушительниц передали сотрудникам ФСБ. Каждая из них заплатила штраф 2 тысячи рублей. На работу аэропорта инцидент не повлиял, пострадавших нет.

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