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11 августа, 18:30

Происшествия

Выбежавшие на летное поле в Шереметьево девушки должны были лететь в Бодрум

Выбежавшие на летное поле в Шереметьево девушки должны были лететь в Бодрум

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Выбежавшие на летное поле в Шереметьево девушки должны были лететь в Бодрум на свадьбу. Они опоздали на посадку, выбежали в режимную зону и попытались догнать самолет, но перепутали рейс. В итоге москвички побежали за бортом, который следовал в Уфу.

Представитель девушек рассказала, что они находились в состоянии шока и паники. После выхода на перрон нарушительниц передали сотрудникам ФСБ. Каждая из них заплатила штраф 2 тысячи рублей. На работу аэропорта инцидент не повлиял, пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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