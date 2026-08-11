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11 августа, 17:15

Общество

Крупнейшие маркетплейсы РФ начали снимать с витрин карточки БАДов, содержащих сибутрамин

Крупнейшие маркетплейсы РФ начали снимать с витрин карточки БАДов, содержащих сибутрамин

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Крупнейшие маркетплейсы России начали снимать с витрин карточки БАДов, в составе которых есть сибутрамин. Препараты при этом можно свободно купить через интернет. Проверку начал Роспотребнадзор.

На маркетплейсах со своей стороны заявили о проведении внутренней проверки препаратов. Сибутрамин является веществом для лечение ожирения, и препараты с ним назначаются исключительно врачом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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