Адвокат прокомментировал спор о платном шлагбауме в Щелковском районе

В Щелковском районе предприниматель оформил в собственность единственную дорогу к домам местных жителей, установив платный шлагбаум.

Адвокат Всеволод Свобода объяснил, что в данном случае жители могут оформить право проезда через чужую землю – сервитут. Если другого подъезда к домам нет, его можно установить через администрацию или суд. При этом за пользование чужой дорогой им все равно придется платить.

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