Ураганный ветер и град повредили в Москве кровли и повалили деревья

В столице фиксируется прохождение двойного суперциклона. На Москву обрушились обильные осадки, порывы ураганного ветра и град.

В ряде районов города выявлены поваленные деревья и повреждения кровельных конструкций зданий. Коммунальные службы проводят мероприятия по ликвидации последствий непогоды. По данным синоптиков, в выходные дни в Москве прогнозируется рекордный объем осадков.

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