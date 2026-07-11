За выходные в Москве ожидается рекордное количество осадков

В Москве наблюдается прохождение двойного суперциклона. На столицу обрушились интенсивные осадки, ураганный ветер и град.

В различных районах города зафиксированы поваленные деревья и повреждения кровельных конструкций зданий. Коммунальные службы ведут работы по устранению последствий стихии. Согласно прогнозам синоптиков, в течение выходных в столице ожидается выпадение рекордного объема осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

