Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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11 июля, 23:30

Город

18 исторических трамваев и 40 ретроавтомобилей представили на выставке в Москве

18 исторических трамваев и 40 ретроавтомобилей представили на выставке в Москве

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Выставка ретро-транспорта открылась на Чистопрудном бульваре

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18 исторических трамваев и около 40 ретроавтомобилей представили на выставке на Чистопрудном бульваре. Экспозицию открыли после ретропарада в честь Дня московского транспорта.

Для гостей также организовали интерактивные площадки, тематические фотозоны, ретроралли, мастер-классы и концерты. В ретропараде, посвященном 127-летию столичного трамвая, приняли участие 18 ретровагонов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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