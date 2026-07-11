18 исторических трамваев и 40 ретроавтомобилей представили на выставке в Москве

18 исторических трамваев и около 40 ретроавтомобилей представили на выставке на Чистопрудном бульваре. Экспозицию открыли после ретропарада в честь Дня московского транспорта.

Для гостей также организовали интерактивные площадки, тематические фотозоны, ретроралли, мастер-классы и концерты. В ретропараде, посвященном 127-летию столичного трамвая, приняли участие 18 ретровагонов.

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