11 июля, 23:30Город
18 исторических трамваев и 40 ретроавтомобилей представили на выставке в Москве
18 исторических трамваев и около 40 ретроавтомобилей представили на выставке на Чистопрудном бульваре. Экспозицию открыли после ретропарада в честь Дня московского транспорта.
Для гостей также организовали интерактивные площадки, тематические фотозоны, ретроралли, мастер-классы и концерты. В ретропараде, посвященном 127-летию столичного трамвая, приняли участие 18 ретровагонов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.