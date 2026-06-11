Москва открыла серию отраслевых стратегических сессий с бизнесом, они позволят подготовить прогноз потребностей в кадрах до 2033 года. Об этом рассказала заммэра Мария Багреева.

В рамках мероприятий обсуждают тенденции в различных секторах экономики, в том числе требования работодателей к новым сотрудникам, а также к программам подготовки и переподготовки специалистов.

Первая стратегическая сессия получила название "Лаборатория розничной торговли" и была посвящена кадровым запросам московского ретейла. На ближайшие три месяца запланирована целая серия аналогичных встреч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.