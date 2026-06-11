Ученики предпрофессиональных классов посетили экскурсии на предприятиях в Москве

Более 35 тысяч учеников предпрофессиональных инженерных, IT, медицинских и медиаклассов посетили экскурсии на столичных предприятиях. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также отметила, что больше 260 предприятий, организаций и компаний Москвы дали школьникам возможность изучить будущую специальность на рабочих площадках. Ученики побывали в поликлиниках и больницах, на подстанциях скорой помощи, в технопарках, редакциях СМИ и IT-компаниях.

Всего для школьников провели более 3 тысяч мероприятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.