Корги выбежал на поле и едва не сорвал матч по американскому футболу в США

В США корги едва не сорвал матч по американскому футболу. Инцидент произошел в Шарлотте во время игры команд "Каролина Пантерс" и "Денвер Бронкос".

В перерыве на стадионе организовали развлекательные забеги с участием собак породы корги. После финиша один из питомцев отказался возвращаться к хозяину и выбежал на поле.

Поймать корги попытались 4 стюарда, однако собака ловко уворачивалась от них. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.