10 ноября, 11:00Спорт
Корги выбежал на поле и едва не сорвал матч по американскому футболу в США
В США корги едва не сорвал матч по американскому футболу. Инцидент произошел в Шарлотте во время игры команд "Каролина Пантерс" и "Денвер Бронкос".
В перерыве на стадионе организовали развлекательные забеги с участием собак породы корги. После финиша один из питомцев отказался возвращаться к хозяину и выбежал на поле.
Поймать корги попытались 4 стюарда, однако собака ловко уворачивалась от них. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.