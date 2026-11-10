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10 ноября, 11:00

Спорт

Корги выбежал на поле и едва не сорвал матч по американскому футболу в США

Корги выбежал на поле и едва не сорвал матч по американскому футболу в США

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В США корги едва не сорвал матч по американскому футболу. Инцидент произошел в Шарлотте во время игры команд "Каролина Пантерс" и "Денвер Бронкос".

В перерыве на стадионе организовали развлекательные забеги с участием собак породы корги. После финиша один из питомцев отказался возвращаться к хозяину и выбежал на поле.

Поймать корги попытались 4 стюарда, однако собака ловко уворачивалась от них. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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