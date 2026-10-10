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10 октября, 18:50

События

Осенняя ярмарка молодого искусства "ВИН-ВИН" открылась в Москве

Осенняя ярмарка молодого искусства "ВИН-ВИН" открылась в Москве

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Новые лица и смелые эксперименты: в Центре современного искусства "Винзавод" открылась XIII осенняя ярмарка "ВИН-ВИН". Главное правило проекта – обеспечивать участие как минимум 50% художников, которые выставляются на площадке впервые.

Из более чем 900 заявок экспертный совет отобрал свыше 120 участников: независимых авторов, галереи и творческие объединения. Кураторами события вновь выступили сооснователи галереи "ШИФТ" Владислав Духанин и Дарья Кузнецова.

О свежих трендах современного искусства узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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