Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на 11 сентября. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ночью и утром в столице ожидаются дожди, за день может выпасть до 10 литров осадков на квадратный метр.

До конца первого месяца осени заморозков и арктических вторжений не ожидается. Сентябрь и октябрь, по прогнозу, будут на 2–3 градуса теплее климатической нормы. В октябре также возможен период солнечной погоды.

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