Окружной фестиваль для всей семьи прошел на севере Москвы

На севере Москвы провели окружной фестиваль для всей семьи. Парк Дружбы разделили на несколько интерактивных зон, одна из них была посвящена беспилотным летательным аппаратам.

Все желающие могли собрать устройство и опробовать на специальном стенде. Во время обучения инструкторы рассказывали о применении таких технологий в различных сферах жизни: от фотосъемки до археологических исследований, от сельского хозяйства до боевых действий в зоне СВО.

Среди почетных гостей фестиваля был участник специальной военной операции Эльдар Шарипов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.