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10 июля, 21:00

Общество

Окружной фестиваль для всей семьи прошел на севере Москвы

Окружной фестиваль для всей семьи прошел на севере Москвы

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На севере Москвы провели окружной фестиваль для всей семьи. Парк Дружбы разделили на несколько интерактивных зон, одна из них была посвящена беспилотным летательным аппаратам.

Все желающие могли собрать устройство и опробовать на специальном стенде. Во время обучения инструкторы рассказывали о применении таких технологий в различных сферах жизни: от фотосъемки до археологических исследований, от сельского хозяйства до боевых действий в зоне СВО.

Среди почетных гостей фестиваля был участник специальной военной операции Эльдар Шарипов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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