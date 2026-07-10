Одну из крупнейших в мире студий виртуального производства открыли на "Мосфильме"

На базе "Мосфильма" открылась одна из крупнейших в мире виртуальных студий SberStudios для создания контента. Она позволяет снимать фильмы, сериалы, рекламу и клипы без привязки к погоде и реальным локациям.

Главный элемент студии – экран длиной 50 метров, на котором в реальном времени отображаются фоны и декорации. Благодаря этому режиссер сразу видит готовую картинку на съемочной площадке, а процесс производства занимает меньше времени.

Технология объединяет съемку, спецэффекты и постпродакшн в одном пространстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.