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09 сентября, 17:15

Общество

Июльская жара до 26 градусов придет в Москву 10 сентября

Июльская жара до 26 градусов придет в Москву 10 сентября

Бабье лето придет в Москву 10 сентября

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Июльская жара придет в Москву 10 сентября. Температура превысит норму более чем на 10 градусов. Ожидается 26 градусов, солнечно и без осадков. Однако уже в ночь на 11 сентября ситуация начнет меняться.

Холодный атмосферный фронт принесет короткий ливневый дождь и снижение температуры. В субботу и воскресенье, 12 и 13 сентября, осадков не ожидается, температура воздуха составит 16–19 градусов. Таким образом, бабье лето продлится около пяти дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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