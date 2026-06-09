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09 июня, 23:45

Технологии

Мессенджер MAX удалили из магазина приложений AppGallery

Мессенджер MAX удалили из магазина приложений AppGallery

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Национальный мессенджер MAX удалили из магазина приложений AppGallery. Об этом сообщили пользователи устройств Huawei.

Он пока доступен только из России. Если VPN выключен, приложение отображается на главной странице магазина. При этом с включенным VPN мессенджер исчезает из него.

В пресс-службе МАХ заявили, что информация не соответствует действительности: мессенджер доступен в AppGallery и других магазинах для Android.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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