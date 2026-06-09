09 июня, 12:00Экономика
Около 5 тысяч рабочих мест создадут в Москве благодаря новым промышленным проектам
В Москве в этом году планируют реализовать 30 промышленных проектов. Это позволит ввести 240 тысяч квадратных метров производственных площадей и создать около 5 тысяч рабочих мест.
Отрасль развивается в том числе благодаря Фонду поддержки промышленности и предпринимательства, который помогает компаниям с льготным финансированием и компенсацией части процентных ставок по кредитам.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.