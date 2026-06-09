Около 5 тысяч рабочих мест создадут в Москве благодаря новым промышленным проектам

В Москве в этом году планируют реализовать 30 промышленных проектов. Это позволит ввести 240 тысяч квадратных метров производственных площадей и создать около 5 тысяч рабочих мест.

Отрасль развивается в том числе благодаря Фонду поддержки промышленности и предпринимательства, который помогает компаниям с льготным финансированием и компенсацией части процентных ставок по кредитам.

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