Акция Московского зоопарка по сбору листьев и желудей продлится до 20 сентября

Московский зоопарк объявил о старте традиционной акции по сбору сухих дубовых листьев и желудей. Акция продлится до 20 сентября. Из собранных материалов сотрудники сделают игрушки для животных и украсят вольеры.

Пункт приема работает с 09:00 до 20:00 на служебном входе. Листья и желуди необходимо упаковывать в бумажные или тканевые пакеты. Пластиковые пакеты не принимаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.