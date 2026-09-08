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Новости

08 сентября, 17:30

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Акция Московского зоопарка по сбору листьев и желудей продлится до 20 сентября

Акция Московского зоопарка по сбору листьев и желудей продлится до 20 сентября

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Московский зоопарк объявил о старте традиционной осенней акции по сбору желудей

Московский зоопарк объявил о старте традиционной акции по сбору сухих дубовых листьев и желудей. Акция продлится до 20 сентября. Из собранных материалов сотрудники сделают игрушки для животных и украсят вольеры.

Пункт приема работает с 09:00 до 20:00 на служебном входе. Листья и желуди необходимо упаковывать в бумажные или тканевые пакеты. Пластиковые пакеты не принимаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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