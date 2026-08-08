08 августа, 23:15Культура
Создатель "Ежика в тумане" может завещать свои работы музею в Японии
Создатель мультфильма "Ежик в тумане" Юрий Норштейн намерен завещать свои работы музею студии "Гибли" в Японии и ее основателю Хаяо Миядзаки. Об этом он заявил в недавнем телеинтервью.
Речь идет о куклах персонажей, рисунках, раскадровках, катушках со съемочным материалом. Норштейн много раз бывал в Японии, а Миядзаки называл творчество российского коллеги одним из источников своего вдохновения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.