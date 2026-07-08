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08 июля, 17:30

Общество

Эксперт рассказала, что около 20–25% россиян страдают от аллергии на кошек и собак

Эксперт рассказала, что около 20–25% россиян страдают от аллергии на кошек и собак

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От аллергии на кошек и собак страдают около 20–25% населения. Об этом сообщила аллерголог иммунолог Наталья Галенко. По ее словам, за рубежом для лечения применяют аллерген специфическую иммунотерапию, которая проводится курсами в течение 3–5 лет.

Эксперт отметила, что российская вакцина разрабатывается для воздействия на конкретные белки аллергенов кошек и собак. Для достижения клинического эффекта потребуется значительно меньше инъекций по сравнению с существующими зарубежными методами лечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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