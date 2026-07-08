Москвичи могут заказать электронную справку для ребенка перед поездкой в лагерь

Москвичи могут оформить электронную справку о состоянии здоровья ребенка перед поездкой в лагерь через электронную медицинскую карту. В документе содержатся сведения о здоровье ребенка, перенесенных заболеваниях и прививках.

Если в медкарте есть все необходимые данные, справка сформируется автоматически и поступит в личный кабинет родителя. Документ заверяется электронной подписью врача и имеет QR-код для проверки подлинности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.