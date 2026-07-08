В РПЦ предложили ввести раздельное обучение мальчиков и девочек в школах

В РПЦ предложили ввести раздельное обучение мальчиков и девочек в средней школе. По мнению авторов идеи, это может помочь подросткам сосредоточиться на учебе и в будущем увеличить число молодых семей, в том числе студенческих.

Подобная практика уже существовала в стране. До революции действовали отдельные мужские и женские гимназии, а в СССР раздельное обучение вводили в 1940-е годы. Однако в 1954 году после обсуждений с родителями и педагогами страна вернулась к совместной форме обучения.

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