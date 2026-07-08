Мнёвниковскую и Филевскую поймы свяжут пять новых мостов

Пять мостов через Москву-реку улучшат транспортную доступность Мнёвниковской и Филевской пойм. Новые переправы помогут связать районы между собой, сократить время в пути и создать дополнительные маршруты для автомобилистов и пешеходов.

Один из велопешеходных мостов строят между Мнёвниковской поймой и парком культуры и отдыха "Фили". После открытия моста путь от станции метро "Терехово" до парка сократится до 12 минут. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.