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08 июля, 07:30

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Мнёвниковскую и Филевскую поймы свяжут пять новых мостов

Мнёвниковскую и Филевскую поймы свяжут пять новых мостов

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Пять мостов через Москву-реку улучшат транспортную доступность Мнёвниковской и Филевской пойм. Новые переправы помогут связать районы между собой, сократить время в пути и создать дополнительные маршруты для автомобилистов и пешеходов.

Один из велопешеходных мостов строят между Мнёвниковской поймой и парком культуры и отдыха "Фили". После открытия моста путь от станции метро "Терехово" до парка сократится до 12 минут. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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