Собянин рассказал, как реновация решает задачу создания безбарьерной среды

Реновация в столице это не просто новые квадратные метры, а новое качество жизни москвичей, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге. В домах по реновации продумывают все – от широких дверных проемов и лифтов до высоты выключателей и подъездов без ступеней.

Особое внимание уделяют созданию доступной среды: планировкам квартир, местам общего пользования и придомовым территориям. Строятся специальные адаптированные квартиры, в которых удобно передвигаться на инвалидных колясках. Такое жилье уже получили более 2 200 маломобильных людей.

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