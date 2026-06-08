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08 июня, 12:45

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как реновация решает задачу создания безбарьерной среды

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Реновация в столице это не просто новые квадратные метры, а новое качество жизни москвичей, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге. В домах по реновации продумывают все – от широких дверных проемов и лифтов до высоты выключателей и подъездов без ступеней.

Особое внимание уделяют созданию доступной среды: планировкам квартир, местам общего пользования и придомовым территориям. Строятся специальные адаптированные квартиры, в которых удобно передвигаться на инвалидных колясках. Такое жилье уже получили более 2 200 маломобильных людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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