Иран впервые за два месяца выпустил ракеты в сторону Израиля

На Ближнем Востоке произошло новое обострение конфликта. Иран впервые за два месяца с начала перемирия выпустил ракеты в сторону Израиля. В Тегеране заявили, что это ответ на израильскую атаку по пригороду Бейрута.

В ответ Израиль уже нанес удары по территории Ирана. Президент США Дональд Трамп призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответа на ракетную атаку ради мирного урегулирования. Нетаньяху согласился временно отложить военные действия.

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