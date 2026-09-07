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07 сентября, 16:15

Транспорт

Рейс до Ханоя отменили в аэропорту Шереметьево

Рейс до Ханоя отменили в аэропорту Шереметьево

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Более 600 россиян не могут вылететь из Ханоя в Москву

Рейс Москва – Ханой отменили 7 сентября в аэропорту Шереметьево. Вылет был запланирован на 18:10.

Расписание изменили из-за извержений вулканов в Индонезии, из-за которых авиакомпании корректируют маршруты полетов.

По словам пассажиров, представители перевозчика предложили им аннулировать посадочные талоны и вернуться в город вместо предоставления гостиниц и горячего питания. Посольство России уже в курсе ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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